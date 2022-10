Montreux (VD) : Exercice grandeur nature à Jaman pour 250 sauveteurs en montagne

Des centaines de spécialistes de divers pays sont en congrès. Une journée de pratique sur le sauvetage par voie aérienne et terrestre, la médecine alpine d’urgence et la formation de chiens a eu lieu mercredi.

Le congrès de la Commission internationale du Sauvetage Alpin (CISA), qui se tient à Montreux du 12 au 15 octobre en présence de quelque 500 spécialistes du domaine, a commencé tambour battant. Dès le lancement, la pratique sur le terrain était à l’honneur. Des ateliers de sauvetage ont eu lieu mercredi, à Jaman, avec quelque 250 participants. Des exercices de sauvetage par voie aérienne, terrestre ou en avalanche ainsi que sur la médecine d’urgence en montagne ont eu lieu. Cette journée a également porté sur l’activité de maître-chien. «Ce Practical Day est l’occasion pour notre corps de métier et pour les organismes qui s’y rattachent de présenter les innovations et les expériences enrichissantes que nous avons acquises au fil des interventions», a déclaré Claude Gavillet, chef des secours de la station de Montreux.

Mise en évidence du Secours alpin suisse

La CISA est une tribune mondiale d’échanges ayant trait aux connaissances et aux techniques alpines. Elle comprend le sauvetage terrestre, le sauvetage aérien et la médecine d’urgence en montagne. Fondée en 1948, la CISA a son siège à Kloten (ZH) et compte plus de 80 organisations membres à travers le monde.