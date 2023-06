Racisme: Exercices de tirs sur une cible au «profil maghrébin»? L'armée dément

L’armée défend une culture de l’inclusion

La réponse du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a dû la rassurer: «L’armée ne tolère aucune forme de discrimination, dit-elle. Tout militaire doit respecter les droits de l’homme et la dignité des personnes dans toute leur diversité et sans discrimination. Nul ne doit subir de préjudice en particulier en raison du sexe, de l’appartenance ethnique ou nationale, de la langue, de l’âge, de la religion, de l’orientation sexuelle, des opinions politiques ou autres, du milieu social d’origine, du style de vie ou d’un handicap». Ou encore: «L’armée défend une culture de l’inclusion et considère la diversité comme une chance».