Canton de Zurich

Exhibitionniste blessé: verdict annulé

Un jeune homme de 17 ans et demi avait asséné plusieurs coups de poing à un exhibitionniste de 64 ans qui l’importunait. Le Tribunal fédéral demande un examen approfondi de la légitime défense.

L’affaire s’était déroulée en septembre 2015 au Klopstockpark de Zurich. Le jeune homme avait été importuné par un homme de 64 ans qui se masturbait devant lui. Après avoir appelé la police, il s’était éloigné mais le sexagénaire l’avait rejoint et avait repris son manège.

Se sentant menacé, le jeune homme, âgé alors de 17 ans et demi, avait asséné plusieurs coups de poing à l’exhibitionniste. Souffrant de plusieurs fractures à la face et d’un traumatisme crânien sévère, celui-ci avait passé dix mois à l’hôpital et en réadaptation. Aujourd’hui encore, il présente de graves séquelles.