Irak : Exhumation de quinze corps dans un charnier de l’ère Saddam Hussein

Les dépouilles ont été mises au jour près de Nadjaf, dans une fosse commune datant des années 1990. Le site pourrait contenir une centaine de morts, ont annoncé samedi les autorités.

Un charnier a été mis au jour lors de la construction d’un complexe immobilier près de Nadjaf, dans le sud de l’Irak. Quinze corps ont été exhumés et dûment numérotés.

Les dépouilles de 15 victimes ont été exhumées dans une fosse commune datant des années 1990 et mise au jour dans le sud de l’Irak, a indiqué samedi un responsable. Selon ce dernier, le site pourrait renfermer une centaine de corps. Le charnier, près de la ville sainte chiite de Nadjaf, a été découvert en avril lors de la construction d’un complexe immobilier.

Devant des immeubles en béton qui attendent d’être terminés, un correspondant de l’AFP a vu samedi dans un périmètre délimité des crânes et des ossements humains numérotés. «Il pourrait y avoir 100 victimes dans ce charnier. C’est une estimation, le chiffre pourrait être plus élevé, vu l’étendue de la scène du crime», a indiqué Abdul Ilah al-Naïli, directeur de la Fondation des martyrs, instance gouvernementale chargée de l’ouverture des fosses communes et du processus d’identification.