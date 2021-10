Covid-19 : «Exiger le vaccin fonctionne», selon des entreprises américaines

La compagnie aérienne United Airlines se félicite du succès de la vaccination de ses employés, qui ont l'obligation de le faire sous peine de se faire licencier.

Les salariés basés aux États-Unis de United Airlines avaient jusqu’à lundi pour apporter une preuve de vaccination. Résultat: 99,5% de ceux n’ayant pas demandé d’exemption médicale ou religieuse sont désormais vaccinés. Le patron de l’entreprise, Scott Kirby, en avait fait un cheval de bataille, évoquant dès janvier la possibilité d’imposer le vaccin à ses salariés. Il l’a concrétisée début août, donnant aux pilotes, agents de bord et au sol jusqu’au 27 septembre pour télécharger la preuve de leur vaccination. Faute de quoi ils seraient congédiés.

Moins de licenciements que prévu

La compagnie aérienne se préparait mardi à licencier 593 personnes n’ayant pas communiqué leur statut vaccinal. Elle a vu ce chiffre tomber à 320 salariés jeudi après le téléchargement par certains retardataires des documents adéquats. Et le chiffre pourrait encore baisser au fur et à mesure que les salariés sont convoqués aux entretiens de licenciement, a avancé United. «Notre politique sur la vaccination continue de prouver qu’exiger le vaccin fonctionne», a commenté la compagnie.

Aussi dans les abattoirs

Banque, pétrole et tech

Aussi dans l'administration

Le président américain Joe Biden a signé début septembre un décret rendant la vaccination obligatoire pour les employés fédéraux, qui ont jusqu’au 22 novembre pour s’y conformer. Dans l’État de New York, où les soignants doivent depuis lundi être vaccinés sous peine de voir leurs salaires suspendus et de risquer d’être licenciés, c’était le cas pour 87% d’entre eux mercredi. Dans la ville de New York, où les enseignants ont théoriquement jusqu’à lundi pour se faire piquer, 91% d’entre eux l’étaient déjà mardi.