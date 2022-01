Italie : «Exil forcé» pour les habitants des petites îles sans pass vaccinal

En Italie, les habitants des petites îles qui n’ont pas le pass vaccinal, et qui ne peuvent donc pas prendre les transports pour se rendre sur la terre ferme, seront dès lundi en «exil forcé», a dénoncé une association.

En vertu des nouvelles règles anti-Covid en vigueur en Italie à partir du lundi 10 janvier, seuls les détenteurs du pass vaccinal, baptisé en Italie «pass sanitaire renforcé» et qui s’obtient uniquement avec un cycle vaccinal complet ou après guérison du Covid, pourront utiliser les moyens de transport, le test négatif n’étant plus suffisant.

Un total de 240’000 habitants

Des zones spéciales?

L’Italie a payé un lourd tribut à la pandémie, avec plus de 137’000 morts. Plus de 85% des plus de 12 ans sont vaccinés, de même que plus de 10% des enfants de 5 à 11 ans.