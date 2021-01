«N’achetez plus de voiture neuve à essence!» C’est ce que nous ont recommandé les experts automobiles dans notre cercle d’amis quand nous avons envisagé de racheter notre fidèle compagnon à essence après quatre ans de leasing. Pour les experts, dont il en existe aujourd’hui autant que des experts en football, nous nous trouvions désormais dans «l’ère de la mobilité électrique». «De plus en plus de véhicules rechargeables arrivent maintenant sur le marché», nous ont-ils dit. On ignorait alors de quoi ils parlaient.

Aujourd’hui, nous conduisons un tel véhicule rechargeable (encore appelé voiture électrique ou VEB – véhicule électrique à batterie), plus précisément une Volkswagen ID.3, censée devenir la nouvelle Golf.

Avec son design, la Volkswagen ID.3 ne manque pas d’attirer l’attention dans le parking souterrain. Markus Ehinger La voiture se recharge pendant la nuit et atteint une autonomie moyenne de plus de 300 km en hiver. Markus Ehinger Les premiers jours, il a fallu s’habituer à l’absence de boutons et de leviers dans le cockpit de l’ID.3. VW

Le coronavirus et les problèmes logiciels ont retardé le début de notre «expérience», mais cela n’a pas freiné notre ambition. Bon, on avoue qu’on était à la fois impatients et sceptiques. On se posait beaucoup de questions: comment on recharge la voiture électrique? Où vaut-il mieux la recharger? Quelle distance va-t-on pouvoir parcourir avec une batterie pleine?

La famille test de l’ID.3 AMAG a mis à la disposition de Markus Ehinger et Nora Camenisch la Volkswagen ID.3. Avec leur fille de deux ans et demi, ils vont tester le véhicule électrique pendant une année sur le plan du plaisir de la conduite et de son utilisation, au quotidien et dans le cadre familial. Durant ce temps d’essai, ils feront régulièrement part de leur expérience et de leurs aventures avec l’ID.3 dans «20 minutes Lifestyle».

C’est en train que, par un matin nuageux, nous nous sommes rendus au centre de livraison d’AMAG dans le canton d’Argovie. À part quelques conseils reçus avant de prendre la route, rien de spectaculaire à signaler lors de la remise du véhicule. Mais comme nous avions déjà passé des mois à étudier l’ID.3 sous toutes ses coutures, nous avions le sentiment de la connaître par cœur. Sur l’autoroute en direction de Berne et lors d’une petite halte sur une aire de repos, nous avons eu droit à des regards curieux. À peine arrivés dans la capitale, nous avons été bombardés de questions de la part de nos voisins et du concierge de l’immeuble.

On n’a pas non plus l’impression d’être dans un vaisseau spatial

L’ID.3 ne passe effectivement pas inaperçue avec son design; pour autant, on n’a pas non plus l’impression d’être dans un vaisseau spatial venant d’atterrir. Volkswagen a parfaitement réussi à conjuguer design moderne et voiture «ordinaire». Une fois arrivés à la maison, nous avons branché pour la première fois l’ID.3 sur le secteur. Cela a fonctionné sans problème, le propriétaire ayant déjà activé la wallbox existante dans le garage souterrain.

La voiture à essence ne nous manque pas