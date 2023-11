Des centaines de milliers de sans-papiers afghans fuient le Pakistan

«Nous n’avons rien là-bas»

Des millions d’Afghans ont afflué au Pakistan au cours de décennies de guerre, en faisant l’un des pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. La population pakistanaise, qui considère souvent que ces réfugiés représentent un fardeau pour les infrastructures et les finances du pays, semble majoritairement soutenir l’initiative, selon les observateurs. Mais pour certains de ces migrants, qui vivent depuis des décennies au Pakistan ou y sont nés, et ignorent tout de l’Afghanistan, l’avenir dans leur nouveau pays est bien incertain.

Autorités talibanes débordées

À Islamabad, des centaines de maisons en terre construites illégalement, et dans lesquelles des Afghans vivaient dans la misère, ont été démolies mardi. «Assez c’est assez. Montrez-nous le chemin, nous trouverons un véhicule et partirons aujourd’hui. Cette humiliation, c’en est trop», a déclaré Baaz Muhammad, 35 ans, un enfant de réfugiés afghan né au Pakistan, en regardant les bulldozers détruire son habitation.

Répression sans précédent

Dans la mégapole portuaire de Karachi (Sud), des réfugiés afghans qui ont vécu depuis des générations dans un camp de réfugiés, ont signalé depuis déjà plusieurs semaines des arrestations, y compris de personnes en situation régulière, et des tentatives d’extorsion de la part de la police. Des avocats et militants ont dénoncé une répression sans précédent et demandé au gouvernement pakistanais de laisser plus de temps à ces migrants, pour partir dignement.