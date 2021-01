Une aide aussi destinée à des commerces ouverts

La demande d’exonération de loyer commercial prévoit deux cas de figure: les commerces, ouverts ou fermés en raison du Covid, dont le loyer est compris entre 0 et 7000 francs et les commerces, uniquement ceux fermés pour cause de Covid, dont le loyer se situe entre 7001 et 15’000 francs.