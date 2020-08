Tribunal fédéral

Exonération fiscale rejetée pour une école privée genevoise

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’École suédoise internationale de Meyrin, qui souhaitait obtenir une dispense complète des impôts fédéraux, cantonaux et communaux.

L’École suédoise internationale de Meyrin (GE) n’a pas droit à une exonération fiscale au niveau fédéral, cantonal et communal. Le Tribunal fédéral rejette le recours de cet établissement privé.

L’école exploite une crèche et dispense un enseignement de niveau primaire répondant aux valeurs et au programme de l’Agence suédoise pour l’éducation. Cet enseignement ne correspond que partiellement au Plan d’études romand (PER).