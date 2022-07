Expérience parallèle réussie au Montreux Jazz

Comme son nom l’indique, les Parallel Experience se tiennent parallèlement au Montreux Jazz. Particularité de ces événements: le public, choisi par tirage au sort, ne découvre qu’au tout dernier moment l’endroit où se déroule le concert. Mardi 12 juillet 2022, c’est à la gare de Montreux, peu avant 19h, qu’il avait rendez-vous. «J’espère que je vais garder des souvenirs toute ma vie de cette soirée» et «J’ai pris congé demain matin par précaution», nous ont confié des gagnants, impatients et amusés, sur le quai de la gare.

Après une demi-heure de train, c’est dans les jardins d’une magnifique bâtisse chargée d’histoire, sur les hauteurs de Montreux – le festival a refusé que nous révélions le lieu avant la seconde Parallel Experience, le 15 juillet 2022 avec Arlo Parks –, que les fans de The Blaze ont été conduits. En attendant que le duo français d’electro ne monte sur scène et pendant que l’excellent DJ La Forêt chauffait l’ambiance, les instagrameurs s’en sont donné à cœur joie au milieu d’une décoration réalisée avec des centaines de miroirs et devant une vue incroyable sur le lac Léman.

À 20h40, les cousins Guillaume et Jonathan Alric se sont installés derrière les platines. Leur DJ set, d’une durée de 1heure30, a mis du temps à démarrer, mais il a finalement fait danser la foule. «C’était génial, même si The Blaze n’a pas beaucoup joué de ses titres», «Magique avec le coucher du soleil!» et «Je m’attendais à un truc fou, et ça l’a été», ont réagi des festivaliers, tout heureux après leur première expérience parallèle.