Votations fédérales du 13 février – Expérimentation animale: entre protection des espèces et progrès médical

Lancée par un comité saint-gallois, une initiative populaire propose de bannir les expériences sur les animaux dans l’enseignement scientifique et la recherche fondamentale, ainsi que le commerce, l’importation et l’exportation de traitements issus de telles expériences.

Soutenu par 80 organisations, le texte dénonce des méthodes actuelles «peu transparentes» qui causent des «souffrances inutiles aux animaux», et dont le succès n’est pas garanti.

Des contraintes parfois sévères

Si depuis 2015, le nombre d’expérimentations animales n’a cessé de diminuer en Suisse, plus de 550’000 primates, rongeurs ou encore poissons ont été utilisés à des fins expérimentales en 2020. Quelque 40% d’entre eux n’ont ressenti aucune souffrance, ni physique ni psychique, mais 20’000 bêtes ont néanmoins subi une contrainte sévère, comme l’implantation d’une tumeur.

Les initiants proposent des méthodes alternatives plus éthiques basées sur des cultures de cellules humaines ou simulations informatiques. Le texte demande aussi à ce que les approches substitutives sans vivisection reçoivent au moins autant d’aides publiques que n’en bénéficie actuellement l’expérimentation animale.

Plusieurs secteurs menacés

De gauche à droite, les opposants politiques au texte sont unanimes. À leurs yeux, cette initiative, jugée trop extrême, menacerait les soins médicaux, mais créerait aussi de gros problèmes notamment pour la médecine vétérinaire, la recherche, l’innovation et l’agriculture.

Plusieurs institutions scientifiques et médicales recommandent aussi de rejeter l’initiative car, en cas d’acceptation, les personnes atteintes de maladies graves se verraient privées des futures avancées en Suisse.

Selon le sondage «Tamedia/20 minutes» , dont les résultats ont été publiés le 21 janvier, 71% des votants comptent rejeter l’initiative et seulement 27% l’accepter. Pas moins de 13’342 personnes ont participé au sondage entre le 17 et le 18 janvier. Le camp du «NON» a progressé de 10% par rapport à la 1re vague du sondage , début janvier. La marge d’erreur est de 1,4%.

Sans l’expérimentation animale, «on ne pourrait plus avoir accès au vaccin de la grippe saisonnière, sans parler de celui contre le Covid», déclarait, il y a quelques mois, Alain Berset, conseiller fédéral responsable de la santé.

La loi suisse est «déjà stricte»

Entrée en vigueur en 2008, la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) n’autorise des expériences animales que si les connaissances ne peuvent être obtenues par un autre moyen. Et les bénéfices pour la société doivent justifier la contrainte qui leur est imposée.

Le Conseil fédéral rapporte que «la législation suisse est déjà l’une des plus strictes du monde en la matière». Dans la r echerche menée sur les humains , l ’intérêt, la santé et le bien-être des individus qui donnent le ur consentement doivent l’em p o r t er sur les intérêts de la science et de la société .