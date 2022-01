Votations 13 février: tout savoir sur les 4 objets

Initiative contre l’expérimentation animale

Lancée en 2017 par des citoyens saint-gallois, l’initiative «Oui à l'interdiction de l’expérimentation animale et humaine» propose d’interdire l’expérimentation animale dans l’enseignement scientifique et dans la recherche fondamentale. Elle devrait être remplacée par des alternatives plus éthiques et moins coûteuses.