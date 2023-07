Technologies: Expérimentation d’une nouvelle identité numérique à l’échelle de l’UE

Un consortium européen, réunissant notamment 19 Etats membres de l’Union européenne (UE) et l’Ukraine, a lancé lundi à Paris ses travaux pour expérimenter l’identité numérique à l’échelle européenne, afin de «simplifier et sécuriser» les démarches en ligne des citoyens européens.

Mené conjointement par la France et l’Allemagne, ce programme, baptisé «POTENTIAL» et qui bénéficie d’une subvention européenne à hauteur de 16 millions d’euros, est l’un des quatre projets pilotes à grande échelle sélectionnés par la Commission européenne pour expérimenter l’identité numérique en Europe.

L’objectif est de «tester et démontrer l’efficacité des solutions nationales dédiées à l’identité numérique et leur caractère interopérable à l’échelle européenne», sur un calendrier de 26 mois, ont indiqué les parties prenantes dans un communiqué. Parmi les six cas d’usage qui seront testés, l’accès aux services publics électroniques pour permettre aux citoyens de prouver leur identité sur les services gouvernementaux en ligne; l’ouverture de compte bancaire; l’enregistrement de carte SIM permettant l’ouverture d’une ligne téléphonique; ou encore une copie numérique du permis de conduire.