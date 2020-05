lausanne

Expertises nocturnes pour 15 voitures trop bruyantes

Vendredi soir, des agents secondés par des experts du Service des autos ont intercepté des inconditionnels du vrombissement de moteur.

Les polices romandes ne relâchent pas leurs efforts pour lutter contre les nuisances provoquées par des conducteurs dont les véhicules ont été modifiés pour être plus bruyants. La dernière action en date remonte à vendredi dernier, à Lausanne. Un groupe de cinq agents s’est entièrement dévolu à cette tâche de 21h à 2h du matin lors d’un contrôle mobile à travers les rues lausannoises, pendant que trois experts du Service des automobiles accueillaient dans leur halle les conducteurs pincés et dont le véhicule nécessitait une vérification un peu plus poussée ou des «contrôles complémentaires», comme le dit le communiqué de la police.