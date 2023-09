Experts sceptiques : YouTube accélère la lutte contre la désinformation médicale 

Une vidéo assurant que l’ail guérit le cancer, une autre que la vitamine C peut remplacer une radiothérapie: ces dangereux «conseils» santé n’auront plus leur place sur YouTube, promet la plateforme, sans convaincre les spécialistes de la désinformation qui dénoncent son manque de transparence.

Un an plus tard, elle assure vouloir aller plus loin, en s’attaquant aux fausses informations sur le cancer, constatant que les personnes diagnostiquées «se rendent souvent sur internet pour se renseigner sur les symptômes ainsi que les parcours de soin, et trouver un sentiment [d’appartenir à une] communauté.» L’internaute qui publiera de fausses infos sur la santé verra désormais sa vidéo supprimée puis, après trois récidives, sa chaîne voire son compte bloqués – décision dont il pourra faire appel, selon la plateforme.