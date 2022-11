Indonésie : Explications américano-chinoises avant le G20

Neuf mois après avoir lancé son armée envahir l’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine sera le grand absent de la réunion des dirigeants des grandes économies mondiales mardi et mercredi, plus grand rassemblement de ce type depuis le début de la pandémie.

Le conflit en Ukraine n’est pas officiellement au menu de l’événement mais entre l’envolée des prix de l’énergie et des produits alimentaires et les craintes d’escalade nucléaire, il domine les préoccupations et suscite des divisions qui menacent d’éclater au grand jour entre Occidentaux et pays du Sud réunis sur l’île tropicale.