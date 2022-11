Coupe du monde: jour férié en Arabie saoudite

Qatar 2022 : Exploit contre l’Argentine: jour férié en Arabie saoudite

«Rien n’est impossible pour l’Arabie saoudite... L’avenir est là et nous sommes l’avenir», s’exclame Tareq al-Shammari, 35 ans, qui a assisté au match devant un écran géant dans un stade de la capitale. Autour de lui, les fans qui ont abandonné leurs chichas prennent d’assaut le terrain en entonnant des chants de soutien à l’équipe saoudienne.

«Nous avons des gens qui aiment le football, et nous l’adorons», clame Sultan, un autre fan en tenue traditionnelle, arborant une écharpe verte et blanche. «Nous investissons dans les infrastructures et nous avons la capacité de rivaliser avec les pays européens.»