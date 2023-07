Tennis: Riedi crée l'exploit contre Rune à la Hopman Cup

Leandro Riedi n’a eu besoin que d’une heure et sept minutes pour battre Holger Rune, mercredi à Nice.

La Hopman Cup, cette compétition qui réunit hommes et femmes dans des matches entre pays avec deux simples et un double mixte, a commencé mercredi à Nice avec la rencontre entre la Suisse et le Danemark (2-1).