Basketball: Exploit des Lions de Genève à Fribourg!

Boris Mbala et ses coéquipiers se sont fait surprendre par les Lions de Genève.

Après une saison galère, on avait déjà vu une tout autre version des Lions lors des quarts de finale (un 3-0 propre contre Swiss Central). Les Genevois, à l’image d’Eric Adams, ont activé le mode play-off. Inarrêtable lorsqu’il reçoit le ballon près du panier, le joueur intérieur américain a tenu la baraque en première mi-temps (12 points), bien secondé par les autres étrangers, Dragan Zekovic (10) et Scott Suggs (8). Mais c’est surtout en défense que les pensionnaires du Pommier ont fait dérailler la grosse machine fribourgeoise.

Les défenses de Stimac

Il faut dire que Andrej Stimac avait bien préparé son coup. L’entraîneur genevois a alterné les défenses (zone 1-3-1, zone 2-3, marquage individuel) et Olympic en a perdu son latin. Le plus souvent confronté à de la zone 1-3-1, Fribourg a balbutié son basket comme rarement cette saison lors des deuxième et troisième quart-temps, deux périodes où il n’aura marqué à chaque fois que 12 petits points. Mais après 30 minutes, le champion, plombé par son manque d’adresse (4/24 à 3 points), gardait espoir grâce à Slobodan Miljanic.