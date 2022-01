Patinage de vitesse – Livio Wenger décroche une médaille d’argent européenne

Le patineur de vitesse Livio Wenger a écrit l’histoire en décrochant la première médaille dans ce s p ort p our la Suisse lors d’un grand évènement. Il a terminé deuxième de la mass-start, sa discipline de prédilection, derrière le Belge Bart Swings, c hampion d’Europe et vice-champion olympique en titre , et devant le Russe Ruslan Zakharov.