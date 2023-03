Basketball: Exploit pour Genève, victoire sans bavure pour Nyon

En bonne forme depuis l’arrivée Dragan Andrejevic sur le banc, les Lions de Genève ont offert une troisième victoire en autant de matches à leur nouvel entraîneur. Mais s’en tenir à l’aspect statistique pour décrire le match des Genevois serait une aberration. Car la victoire acquise samedi après-midi a été arrachée à Spinelli Massagno, le leader de la SBL. Pour un petit point (77-78). À l’extérieur. Y a-t-il besoin d’ajouter quelque chose de plus si ce n’est que cette victoire est une victoire majuscule? Jusque-là, les Tessinois n’avaient perdu que deux fois cette saison, et jamais dans leur salle.

Possession par possession, les Genevois ont refait leur retard, mais l’avance de leur adversaire était telle qu’il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour commencer à toucher la victoire du doigt. Ce sont les étrangers Miljanic et Clanton qui ont annoté les paniers décisifs, permettant à Genève de passer l’épaule et de se procurer un minuscule matelas d’avance de trois points. Matelas qui allait être éventré par Massagno à une minute de la fin: 77-78. L’équipe de Gubitosa Robbi a alors disposé d’une minute et 18 secondes pour tenter de scorer une fois de plus, seulement, la défense genevoise a tenu bon jusqu’au bout !