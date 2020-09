Les tests menés dimanche et lundi auprès de s 650 personnes de la « bulle course » (coureurs et encadrement) ont révélé quatre malade s: des membres des encadrements des équipes Ineos, Ag2r, Cofidis et Mitchelton . Elles seront sur les dents les prochains jours, car si elles comptent un nouveau cas dans les sept prochains jours, elles risqueront l’exclusion!

Les contrôles ont été effectués par une unité médicale 100% dédiée au Tour de France entre l ’ arrivée à Laruns dimanche et le lendemain, à La Rochelle, lors de la journée de repos. Les résultats ont été divulgués ce mardi à midi à Florence Pommery, médecin en chef de la compétition, à ASO l ’ organisateur et à l ’ UCI, la Fédération internationale de cyclisme.

Toute la matinée, les sites spécialisés et les compte s Twitter dédiés à la bicyclette avaient consciencieusement fait le compte des formations qui twittaient leur départ pour le départ à l ’î le d ’ Oléron. Le suspense n ’ a pas duré longtemps et le Tour continue comme si de rien n ’ était.

Le Premier ministre en danger?

«Je vais regarder le Tour à la télévision, ce qui ne m’est pas arrivé depuis quinze ans, a commenté Christian Prudhomme, seul aux commandes de la plus grande course du monde depuis 2007. Je vais très bien, je n'ai aucun symptôme. J'ai eu droit à des tests sanguins les 6, 20 et 27 août et ils ont tous été négatifs. Ce n'est pas incroyable, parce que je n'étais pas dans la ‘bulle course’, parce que je devais voir du monde, des partenaires, des élus... Le plus important pour moi, c'était qu'aucun coureur ne soit touché.»