Armée: les explosifs disparus auraient juste été mal comptés

Aarau (AG) : Explosifs disparus: en fait, ils auraient seulement été mal comptés

Aucune trace de vol n’a pu être relevée pendant les six ans d’enquête.

Plusieurs kilos d’explosifs, des grenades et des détonateurs avaient été déclarés «disparus» en 2016 à Aarau , dans le canton d’Argovie. L’armée, quand elle a découvert le manque lors d’un inventaire, avait immédiatement ouvert une enquête, parlant d’un cas grave. Celle-ci est désormais close, a appris la télévision alémanique SRF . Tests ADN, analyses de munitions dans tout le pays, interrogatoires: malgré le dispositif mis en place, les explosifs n’ont jamais été retrouvés.

Le rapport d’enquête n’a pas encore été publié, mais on apprend déjà qu’il ne conclura à rien de façon définitive. En revanche, il parle de l’hypothèse désormais la plus plausible: une erreur de saisie. Les explosifs n’auraient en fait pas disparu, mais tout simplement pas existé du tout.

Le porte-parole de la justice militaire a indiqué à la SRF que les investigations n’avaient permis de mettre en évidence aucune trace de vol et qu’il fallait dès lors partir du principe qu’il pouvait s’agir d’une erreur de comptabilité. Quant au fait que la justice militaire ait enquêté pendant six ans et avec de gros moyens pour aboutir à une simple hypothèse sans réponse claire, le porte-parole n’a pas de regret. «Les soupçons de l’époque justifiaient entièrement les efforts d’enquête, même s’ils n’ont pas été confirmés», dit-il.