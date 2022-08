Canton de Schaffhouse : Explosifs retrouvés dans une voiture hollandaise à la douane

Le poste de douane de Thayngen (SH) a découvert deux kilogrammes d’explosifs le 3 novembre dernier à l’intérieur d’une voiture qui arrivait des Pays-Bas en Suisse via l’Allemagne, annonce lundi le Ministère public de la Confédération (MPC). Les douaniers ont également retrouvé un pied-de-biche, un marteau, une masse, deux coupe-boulons, une cagoule ainsi que 4 bidons d’essence de 25 litres chacun. Sans parler d’un jeu de plaques minéralogiques falsifiées, des déclencheurs radio, ainsi que différents autres objets.

L’homme qui transportait ce matériel, un citoyen néerlandais de 51 ans domicilié aux Pays-Bas et qui roulait à bord d’une voiture volée, a été arrêté et placé en détention provisoire. Le MPC l’a désormais déféré devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone pour notamment transport d’explosifs et infraction à la loi sur les explosifs.