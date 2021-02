Liban : Explosion à Beyrouth: l’enquête reprend

Les causes de la déflagration du 4 août, déclenchée par un incendie dans un entrepôt abritant des tonnes de nitrate d’ammonium, peuvent de nouveau être auscultées.

Dans les prochains jours, Fadi Sawan doit interroger d’autres personnes clés dans l’enquête sur l’explosion, qui a fait plus de 200 morts et dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise.

Le magistrat avait suspendu l’enquête le 17 décembre, une semaine après avoir inculpé le Premier ministre sortant Hassan Diab et trois anciens ministres: Ali Hassan Khalil (Finances), Ghazi Zaayter et Youssef Fenianos (Travaux publics et Transports).