Liban : Explosion à Beyrouth: un juge veut une enquête sur 3 ministres

Le ministre des Travaux publics et des Transports ainsi que ceux des Finances et de la Justice doivent faire l’objet d’une enquête pour leur responsabilité dans la catastrophe de Beyrouth, a réclamé un juge au Parlement libanais.

Le juge Fadi Sawan a réclamé dans une lettre au parlement -dont un organe est habilité à poursuivre les membres du gouvernement- l’ouverture d’une enquête sur le ministre des Travaux publics et des Transports Michel Najjar ainsi que sur ceux des Finances Ghazi Wazni et de la Justice Marie-Claude Najm, selon la même source. Il lui a aussi demandé de se pencher sur le rôle de plusieurs autres personnes ayant occupé les mêmes fonctions ministérielles dans les trois précédents gouvernements.

25 arrestations

Les investigations qu’a lui-même effectuées le juge Sawan ont fait naître «certains soupçons quant à la responsabilité de ces ministres et à leurs défaillances face à la gestion de la présence dans le port de nitrate d’ammonium» dont l’explosion de centaines de tonnes a fait plus de 200 morts et des milliers de blessés et ravagé une grande partie de la capitale, a ajouté cette source.