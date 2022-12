Royaume-Uni : Explosion à Jersey: le bilan monte à sept morts

Le drame causé par vraisemblablement par une fuite de gaz s’est produit samedi vers 04 h 00 (locales et GMT) dans la capitale de l’île, le port de Saint Helier.

Le bilan de l’explosion et l’effondrement d’un immeuble résidentiel sur l’île de Jersey s’élève désormais à sept morts, avec l’annonce par la police locale, mardi, de deux nouvelles victimes. «Deux autres décès ont été confirmés», a déclaré dans un communiqué le chef de la police de Jersey, Robin Smith, ajoutant «qu’il y a encore des résidents portés disparus. Nous estimons leur nombre à deux».

Les deux nouvelles victimes n’ont pas encore été formellement identifiées et «nous ne pouvons donc pas confirmer si les personnes retrouvées correspondent» aux personnes signalées comme disparues par des familles de l’île, a-t-il précisé.

Fuite de gaz suspectée

Le drame s’est produit samedi vers 04 h 00 (locales et GMT) dans la capitale de l’île, le port de Saint Helier. Une fuite de gaz pourrait en être à l’origine, des résidents ayant en effet contacté les pompiers, quelques heures avant l’explosion, pour se plaindre d’une odeur de gaz. Le chef des pompiers locaux, Paul Brown, avait promis dimanche que ses services «coopéreront pleinement» avec «honnêteté et transparence» pour comprendre «ce qu’il s’est passé et pourquoi ça a eu lieu».