Liban : Explosion dans un camp de réfugiés palestiniens, des blessés

Une déflagration aurait été causée vendredi par un incendie dans un dépôt d’armes et de munitions situé dans le camp de Bourj al-Chemali près de la ville de Tyr, dans le sud du Liban.

Une forte explosion s’est produite vendredi dans un dépôt d’armes et de munitions dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban, a indiqué une source militaire libanaise, faisant état d’un nombre indéterminé de blessés. Mais un responsable palestinien dans le camp Abou Rachid al-Beik a démenti la présence de munitions et d’armes dans le dépôt, qui selon lui contenait des bouteilles de gaz et d’oxygène.