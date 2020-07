Tribunal fédéral

Explosion dans une fromagerie: acquittement confirmé

Un accident avait fait un mort et plusieurs blessés graves en août 2012. Condamné en première instance, l’un des accusés a été acquitté par le TF.

Dans un arrêt publié mardi, la Cour de droit pénal conclut que le technicien n'a pas violé ses obligations. Il n'aurait pas dû non plus prendre des précautions supplémentaires pour les collaborateurs qui travaillaient sur place.

En mars 2019, le juge de police de la Gruyère avait reconnu le technicien et un employé coupables d'homicide, lésions corporelles graves, incendie et explosion, le tout par négligence. Le premier avait écopé de 270 jours-amende à 230 francs et d'une amende de 3000 francs alors que le second avait été condamné à 180 jours-amende à 50 francs. Les peines étaient assorties du sursis.