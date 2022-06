Chine : Explosion dans une usine chimique: au moins un mort

Un important site pétrochimique de Shanghai a été ravagé par les flammes.

Au moins une personne a été tuée samedi dans l’incendie d’une usine chimique à Shanghai, ont rapporté les médias d’État. Le feu au sein de l’usine Sinopec Shanghai Petrochemical Co., située dans le district de Jinshan, au sud-ouest de Shanghai, a débuté vers 04H00 (20 h 00 GMT) et a été maîtrisé quelques heures plus tard, selon l’agence de presse Chine Nouvelle. «D’après nos premières informations, l’incendie a déjà fait un mort», a indiqué l’agence. «Des mesures de protection contre l’incendie sont en cours», a-t-on ajouté de même source.

La raffinerie est située près du front de mer, non loin d’un parc naturel. Le service des pompiers de Shanghai a annoncé sur Weibo, l’équivalent local de Twitter, avoir envoyé plus de 500 personnes sur place immédiatement après l’incident. Le ministère de la Gestion des urgences a dépêché des d’experts sur les lieux, a rapporté la chaîne CCTV. Le service des incendies de Shanghai a envoyé plus de 500 personnes sur place immédiatement après l’incident. Les médias n’ont pas indiqué la cause de cet incendie.