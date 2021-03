Onze ouvriers sur une vingtaine positifs au Covid-19 et des infrastructures non conformes dans le cadre de sa campagne «Des chantiers dignes maintenant!» C’est ce que dénonce Unia mardi sur le chantier des Allières, aux Eaux-Vives. Lors d’une visite ordinaire, le syndicat dit avoir découvert «avec stupéfaction» plus d’une dizaine de travailleurs mangeant ensemble dans un seul local, qui sert également pour se changer. «Même en dehors de cette période de crise sanitaire, le règlement oblige les entreprises à séparer le réfectoire des vestiaires», précise José Sebastiao, secrétaire syndical. Unia affirme également que les personnes porteuses du Covid ont reçu un courrier culpabilisant de leur employeur, la société Belloni-Frutiger, dans lequel celui-ci «se soustrait clairement à ses responsabilités en matière de protection de la santé et d’hygiène».