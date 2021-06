tourisme - La demande de camping-cars a explosé

«La demande de camping-cars est très forte», a déclaré Christoph Hostettler, président de Caravaningsuisse, à 20 Minuten ce mardi. À l’approche de l’été et des vacances, la vente de véhicules de camping est à nouveau en plein essor. Mais en raison de la pandémie, qui a bousculé les chaînes de production et de distribution, de longues attentes sont souvent nécessaires. Le délai peut même aller jusqu’à un an et demi pour quiconque commande un nouveau véhicule, signale Christoph Hostettler.