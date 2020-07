Suisse romande

Explosion de la demande pour passer son permis de conduire

Tant les auto-écoles que les services de la circulation croulent sous les demandes. Des mesures spéciales ont dû être prises.

En Suisse romande, si la plupart des auto-écoles travaillent en flux tendu depuis la réouverture du 11 mai, les services de la circulation cantonaux croulent eux aussi sous les demandes d’examens. «La demande va être soutenue et nous prenons toutes les dispositions possibles et nécessaires pour que les délais soient acceptables», explique le SAN (VD). Parmi ces mesures, des examens sont organisés exceptionnellement les samedis également, une situation qui pourrait durer jusqu’à l’automne prochain. Du côté de l’OCN (FR), les examens théoriques ont normalement lieu trois fois par semaine. Mais, jusqu’à lundi, ce nombre était augmenté à cinq. Et cette augmentation massive des demandes d’examens se vérifie également dans les cantons de Genève et du Valais.