Captains of the Imagination fera exploser les sourires au Caribana

Dr Koul, Evita Koné et Imagine (de g. à dr.) forment Captains of the Imagination.

«Vibernum» sonne à la fois très old school et très frais. Il groove à fond et marque notre volonté d’écrire l’avenir du groupe avec un band pour les live, alors qu’avant, on tournait surtout avec des DJ», explique Dr Koul. Certains des musiciens qui ont participé à l’enregistrement de l’album seront d’ailleurs sur scène au Caribana le vendredi 9 juin 2023. «Ce sont des virtuoses de grande renommée, qui jouent avec plusieurs groupes. Nous trois, en tant que rappeurs, savons être connectés avec le public, interagir avec lui. Eux, ils seront au nombre de cinq et nous suivront à merveille dans notre voyage aux multiples couleurs et dans nos improvisations. Ensemble, nous créons une douce bombe de positivité qui donne le sourire à toutes les générations et aux gens de tous horizons. C’est vraiment dingue», se réjouit Imagine.

Les artistes basés à Genève, qui mènent tous une carrière solo en parallèle, collaborent depuis une dizaine d’années. «Le fait de devoir chacun faire des compromis et se laisser emporter par les idées des autres est la force de Captains of the Imagination. Il faut savoir qu’Evita est plutôt orientée soul, funk et house. Imagine apprécie le R’n’B et le hip-hop musical doux, comme ceux de Daniel Caesar ou Tyler, The Creator. Quant à moi, j’aime le rap cérébral, cryptique, complexe et inaccessible au grand public», détaille Dr Koul. «Chacun est égal, prend autant de place au sein du groupe. C’est aussi ça sa force. Elle repose sur cet équilibre et l’énorme respect mutuel qu’il y a entre nous», précise Evita Koné, qui a remporté fin 2022 un Swiss Live Talent dans la catégorie Urban.