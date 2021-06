Grand Genève - Explosion du chômage des frontaliers

Plus d’un quart de chômeurs frontaliers, plus exactement 27%, en plus en une année. Ce sont les chiffres dévoilés début juin par Pôle emploi lors du dernier Comité régional franco-genevois. Et ce, alors que la Banque cantonale de Genève rapportait dans le même temps que l’économie genevoise ne se portait pas si mal, révèle «Le Dauphiné libéré». De quoi inquiéter le Groupement transfrontalier européen qui craint une nouvelle hausse lorsque les RHT seront supprimées. Ces chiffres sont passés inaperçus, essentiellement à cause de l’augmentation de quelques centaines du nombre de frontaliers en valeur absolue. Selon le quotidien, de nombreux cadres ont été licenciés alors que les entreprises genevoises ont engagé des travailleurs dans les domaines de la santé et des travaux publics.