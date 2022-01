Suisse – Explosion du racisme sur le Net: la lutte s’organise

Internet désinhibe

«C’est plus facile d’être raciste en ligne», souligne Lea Stahel qui évoque un phénomène de désinhibition sur le Net. «Je suis plus anonyme. Je ne vois pas avec qui je communique et personne ne me reproche d’être raciste.» Tous ces facteurs font que la Toile est propice aux discriminations raciales. Ce d’autant plus lorsqu’elles restent impunies. «Lorsqu’ils émettent des propos racistes et que personne ne dit rien, les auteurs prennent ça pour une validation de leur comportement. Pour eux, cela signifie que c’est socialement acceptable.» Raison pour laquelle il est essentiel de signaler les cas, déclare la sociologue.