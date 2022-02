Auto/moto : Explosion due à la pose d’un «engin explosif improvisé»

Telle est la conclusion du rapport d’enquête du parquet national antiterroriste, après l’explosion le 30 décembre du véhicule du pilote français Philippe Boutron, lors du Dakar 2022 en Arabie saoudite.

La seule explication possible à l’origine de l’explosion le 30 décembre du véhicule du pilote français Philippe Boutron lors du Dakar 2022 en Arabie saoudite est la pose d’un «engin explosif improvisé», a indiqué vendredi une source proche du dossier.

Selon cette source, qui confirmait une information de RTL, le parquet national antiterroriste (PNAT) s’est déplacé fin janvier–début février en Arabie saoudite. Il était accompagné des enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et des techniciens de la police technique et scientifique, qui ont pu réaliser des prélèvements sur le véhicule et parvenir à cette conclusion.