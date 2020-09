Un lecteur qui habite juste en face a filmé la scène. «C’était effrayant. Ma copine et moi avons été réveillés par une explosion. Quelques secondes plus tard, il y a eu une deuxième puis une troisième détonation. J’ai donc décidé de me lever et de filmer ce qui se passait avec mon natel.» Sur son enregistrement, on voit des nuages de fumée flotter autour du distributeur et deux individus, probablement des hommes, postés juste devant. «Ils savaient ce qu’ils faisaient. C’était des pros.»