Afrique du sud : Explosion d’un camion-citerne à Johannesburg: le bilan passe à 18 morts

Samedi, dix personnes avaient été tuées quand un camion rempli de gaz s’est retrouvé coincé sous un tunnel près d’un hôpital à Boksburg. Depuis, huit autres personnes ont succombé à de graves brûlures et blessures.

Samedi, dix personnes avaient été tuées quand un camion rempli de gaz s’est retrouvé coincé sous un tunnel près d’un hôpital à Boksburg, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Johannesburg. L’accident a «provoqué une fuite et mené à cette énorme explosion qui a occasionné d’importants dégâts» dans un périmètre de 500 mètres, rappelle le communiqué.

«Huit autres personnes ont depuis succombé à de graves brûlures et blessures», ajoute le ministère provincial de la Santé. Sur les 18 morts, neuf travaillaient à l’hôpital Tambo Memorial, qui a été soufflé par l’explosion avec des vitres brisées et des plafonds effondrés. Les victimes sont un chauffeur de l’établissement et huit infirmiers.