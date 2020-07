Accident

Explosion d’un camion-citerne en Colombie: le bilan augmente

Le 6 juillet, un camion s’était renversé sur la route entre deux villes colombiennes de la côte caribéenne, faisant au moins 41 morts.

Le bilan initial avait fait état de sept morts et 49 blessés.

Le camion s’était renversé sur la route entre Barranquilla et Santa Marta, villes de la côte caribéenne, selon la police. Le bilan des décès a augmenté au fil des jours, atteignant 41 morts vendredi, a précisé un responsable du département du Magdalena. Le bilan initial avait fait état de sept morts et 49 blessés.

D’après des images vidéo diffusées par les autorités, lorsque le camion a explosé, des dizaines de personnes étaient en train de remplir des bidons en plastique de carburant pour le revendre. La côte caraïbe est l’une des régions de Colombie les plus affectées par la pandémie, alors que le pays compte plus de 173’000 cas confirmés du nouveau coronavirus, dont plus de 6000 morts. Dans certaines villes comme Barranquilla, le système sanitaire est presque saturé.