Colombie

Explosion d’un camion-citerne: «J'ai senti l'enfer venir sur moi»

Un nouveau bilan fait état de 18 morts, contre sept précédemment. L'explosion s'était produite alors que plusieurs dizaines de personnes s'étaient approchées pour voler du combustible.

L'explosion s'était produite alors que plusieurs dizaines de personnes s'étaient approchées pour voler du combustible du camion, renversé sur la route entre Barranquilla et Santa Marta, villes de la côte caribéenne, selon la police. Les premiers bilans avaient été de sept morts et 46 blessés, puis 49, dont certains grièvement brûlés.

Selon ce texte, «11 patients, soignés dans des cliniques et des hôpitaux de Santa Marta et Barranquilla, sont décédés entre lundi et mercredi matin». Sept autres ont été transférés en avion dans un service de grands brûlés de Bogota et sont traités comme des cas «suspects» du nouveau coronavirus, selon la même source.