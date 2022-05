Cuba : Explosion d’un hôtel à La Havane: le bilan passe à 27 morts

Le bilan de la puissante explosion qui a soufflé l’hôtel Saratoga, à La Havane, a été ramené samedi à 27 morts et 87 blessés.

Plusieurs médias indépendants cubains ont fait état de 19 disparus, publiant une liste avec leurs noms et un numéro de contact. Les autorités ont elles seulement indiqué que 19 familles avaient demandé des nouvelles de leurs proches. Quatre enfants et adolescents figurent parmi les victimes de cette explosion, probablement due à une fuite de gaz. Sur les 81 personnes blessées, 37 restaient hospitalisées samedi en fin de journée, a précisé le docteur Guerra.

Si aucun touriste ne se trouvait à l’intérieur de l’hôtel Saratoga, fermé depuis deux ans en raison de la pandémie, des ouvriers et employés étaient en train de préparer sa réouverture après travaux, prévue mardi prochain.

«Au moment de l’accident, 51 employés travaillaient dans le bâtiment (…), dont 11 sont décédés d’après ce que l’on sait pour l’instant, 13 sont portés disparus, six sont hospitalisés et le reste a réussi à sortir à temps», a expliqué lors d’une conférence de presse Roberto Enriquez Calzadilla, porte-parole du groupe touristique Gaviota.

«Il faut avancer» dans les recherches

Parmi les victimes se trouve une touriste espagnole de 29 ans qui se promenait près de l’hôtel, son époux également espagnol étant grièvement blessé. «Toute notre affection aux familles et à toutes les victimes et blessés. Tout notre soutien aussi au peuple cubain», a tweeté le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. «Ma fille travaille au Saratoga, elle est là (sous les décombres) depuis hier, à huit heures du matin, et depuis tout ce temps je ne sais rien d’elle», a raconté, éplorée, Yaumara Cobas à des journalistes, expliquant n’avoir trouvé sa fille ni à la morgue ni dans un hôpital.