Pakistan : Explosion d’une bombe dans le parking d’un hôtel, quatre morts

À moins de 100 km de la frontière afghane, à Quetta, l’hôtel où séjournait l’ambassadeur chinois a été la cible d’un attentat pour l’instant non revendiqué faisant quatre morts et des dizaines de blessés.

L’hôtel de luxe surplombant ce port a été attaqué en mai 2019, six mois après un assaut contre le consulat de Chine de Karachi, la plus grande ville du Pakistan et sa capitale économique et financière. En juin, c’est la Bourse de Karachi, en partie propriété d’entreprises chinoises, qui a été prise pour cible.