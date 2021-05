Vernier (GE) - Explosion lors d’un transport de déchets: chauffeur sain et sauf

Les pompiers de l’entreprise de parfumerie Givaudan, à qui appartenait le chargement, sont intervenus très vite et ont pu éteindre les flammes. Le SIS a mobilisé de son côté cinq véhicules et 20 sapeurs, dont deux spécialistes NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique). Ils ont effectué des contrôles de toxicité. Résultat: l’explosion n’a pas causé de pollution, selon eux. Au final, le poids lourd et son chargement ont été emmenés à l’usine des Cheneviers. Le SIS a levé son dispositif à 16h15.