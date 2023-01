Afghanistan : Explosion près de l’aéroport militaire de Kaboul, des victimes

La cause de la déflagration n’est pas encore connue, précisent les autorités afghanes. Il y aurait des morts et des blessés.

Une explosion a eu lieu dimanche matin à l’entrée de l’aéroport militaire de Kaboul, tuant et blessant plusieurs personnes, a déclaré à l’AFP le porte-parole du ministère de l’Intérieur Abdul Nafy Takor.

«Mon frère est décédé dans l’explosion»

«Un certain nombre de nos compatriotes ont été tués et blessés dans l’explosion», a déclaré Abdul Nafy Takor, sans donner des détails sur le nombre de blessés ou de tués. «La cause de l’explosion n’est pas encore connue», a-t-il ajouté, précisant qu’une enquête avait été ouverte. Bien que les talibans affirment avoir amélioré la sécurité nationale depuis leur retour au pouvoir en août 2021, de nombreux attentats ont été commis, dont beaucoup ont été revendiqués par la branche locale du groupe djihadiste État islamique (EI). Les autorités talibanes ont souvent minimisé le nombre de victimes dans ces attaques.