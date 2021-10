Afghanistan : Explosion à Kunduz: au moins 50 morts et 140 blessés

Une explosion est survenue dans la ville de Kunduz ce vendredi. Elle a eu lieu près d’une mosquée chiite et a fait au moins 50 morts et 140 blessés. Le bilan pourrait encore s’alourdir.

Une explosion est survenue vendredi près d’une mosquée chiite de la ville de Kunduz, dans le nord-est de l’Afghanistan, à l’occasion de la grande prière hebdomadaire, a-t-on appris auprès d’un porte-parole taliban et de témoins. Elle aurait provoqué la mort d’au moins 50 personnes.

Le bilan s’alourdit

L’explosion aurait fait au moins 50 morts et 140 blessées, selon des sources hospitalières. La clinique MSF de Kunduz a reçu «plus de 140 patients blessés et plus de 50 corps, mais ce chiffre va évoluer. Nous continuons à recevoir d’autres personnes», a déclaré ce responsable, sous couvert d’anonymat.