«Danger extrême» en Allemagne : Une explosion d’origine inconnue sur un site chimique

Les habitants proches de Lerverkusen, dans l’ouest de l’Allemagne, sont priés de garder portes et fenêtres fermées. L’origine de l’explosion est inconnue pour l’instant.

Une explosion d’origine inconnue sur un site d’entreprises chimiques à Lerverkusen, dans l’ouest de l’Allemagne, causait mardi un important dégagement de fumée face auquel les résidents de la zone étaient priés de garder portes et fenêtres fermées, ont indiqué les responsables du site. «Pour une cause jusqu’ici inconnue, une explosion s’est produite dans le Chempark Leverkusen», selon un message posté sur le compte twitter de ce parc d’entreprises chimiques qui se présente comme l’un des plus grands d’Europe pour ce secteur.