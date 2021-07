criminalité - Explosions de bancomats en série: la Suisse enquête

46 explosions de bancomats ont été provoquées en Suisse entre 2019 et 2020, a constaté l’Office fédéral de la police (Fedpol) dans son rapport annuel. Le Ministère public de la Confédération enquête actuellement sur 30 affaires de cambriolages. Plusieurs suspects ont été arrêtés, et l’un d’entre eux est détenu en Suisse, fait savoir le journal Schweiz am Wochenende dans son édition de ce samedi.