Dubaï : Expo-2020: début du plus grand événement mondial depuis la pandémie

Ce jeudi soir marquait l’inauguration du plus grand événement mondial depuis le début de la pandémie: l’Expo-2020 à Dubaï. Les Émirats arabes unis espèrent attirer 25 millions de visiteurs.

Les Émirats arabes unis ont lancé jeudi soir en grande pompe à Dubaï l’Expo-2020, première exposition universelle organisée au Moyen-Orient et plus grand événement à l’échelle mondiale depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Le jeune prince héritier de Dubaï, le cheikh Hamdane ben Mohammed, a officiellement inauguré la cérémonie d’ouverture de cet événement de sept milliards de dollars, avec des effets de lumières dans une enceinte en forme de dôme et des concerts divers, dont ceux de la célèbre diva émiratie Ahlam et de la chanteuse britannique Ellie Goulding.

Reporté d’une année

Reportée l’année dernière en raison de la crise sanitaire, l’exposition ouvrira ses portes au public vendredi au milieu du désert, à la périphérie de Dubaï, ville déjà connue pour ses gratte-ciel et son goût du luxe. Les Émirats espèrent y accueillir 25 millions de visiteurs.

L’Expo-2020 promet de dévoiler merveilles architecturales et innovations technologiques dans ses nombreux pavillons, représentant plus de 190 pays.

De la tour Eiffel à la Burj Khalifa

La première exposition universelle s’était tenue à Londres en 1851 au Crystal Palace, une structure construite pour l’occasion. Et à Paris, l’exposition de 1889 avait dévoilé la tour Eiffel.

L’Expo-2020 aux Émirats promet aussi d’être l’événement le plus grand jamais vu au Moyen-Orient, à un an de la Coupe du monde qui se tiendra dans le riche pays voisin, le Qatar. Dubaï espère accueillir 25 millions de visiteurs pour son exposition universelle de six mois.